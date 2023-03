Schneiders Gala-Abend reif für die Rekordbücher

Mit seinem ersten Vier-Tore-Spiel in den Play-offs beendet er die Serie - Semifinale könnte schon Dienstag starten.

"Ich könnte heute gleich weiterspielen." Aus Peter Schneider sprühte auch am Tag nach seiner Vier-Tor-Gala eine fast nicht enden wollende Energie. Der 31-jährige Stürmer beendete Dienstagabend die Play-off-Serie gegen Fehervar fast im Alleingang: Mit vier Toren, darunter einem Hattrick in nur sieben Minuten, mit dem er von 0:1 auf 3:1 gestellt hat. Für ihn war es zwar das erste Vier-Tor-Spiel in den Play-offs, aber nicht in seiner Karriere. "Das ist mir in der Champions League mit Biel gegen den KAC ...