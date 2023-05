Schweiz besiegt Kanada 3:2, USA bei WM weiter makellos

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland auf dem Weg zum Gruppensieg. Die Eidgenossen gewannen am Samstag in Riga den Schlager der Gruppe B gegen Kanada mit 3:2 (0:0,2:1,1:1) und damit auch ihr fünftes Spiel. In der Gruppe A ist das US-Team nach einem 3:0 (0:0,0:0,3:0) gegen Dänemark weiter makellos. Die USA und Finnland (Gruppe A) sowie die Schweiz, Kanada und Tschechien (B) stehen bereits im Viertelfinale.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Schweiz setzte sich im Schlager gegen Kanada durch

Rekordweltmeister Kanada ging durch Tyler Toffoli im Powerplay in Führung (30.), die Schweiz antwortete mit drei Toren von Nico Hischier (34.), Dario Simion (38.) und den 39-jährigen Oldie Andres Ambühl (53.). Der Vorjahresfinalist aus Nordamerika schaffte durch Michael Carcone (57.) den Anschluss, die Schweizer ließen sich den 14. Sieg in einem WM-Gruppenspiel in Folge aber nicht mehr nehmen. Sie führen die Gruppe B mit 15 Punkten vor Tschechien (13), das Norwegen mit 2:0 (2:0,0:0,0:0) besiegte, und Kanada (11) an. Die USA haben ihre Siegesserie ebenfalls prolongiert. Das US-Team setzte sich in Tampere gegen Dänemark aber erst im Schlussdrittel durch, Youngster Cutter Gauthier von den Boston College Eagles brach mit seinem dritten Turniertreffer (50.) den Bann.