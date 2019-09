Schweizer Eishockeyliga startet mit sieben ÖEHV-Teamspielern

Parallel zur EBEL starten auch die meisten europäischen Eishockey-Topligen am Wochenende die Meisterschaft. Zielland Nummer eins für Österreichs Profis ist die Schweizer National League, in der sieben ÖEHV-Teamspieler engagiert sind. Konstantin Komarek stürmt für die Malmö Redhawks in der schwedischen SHL, Andre Lakos spielte an der Seite von Jaromir Jagr für Kladno in der tschechischen Extraliga.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Peter Schneider stürmte im Vorjahr noch für die Vienna Capitals