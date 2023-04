Serien-Ausgleich in NHL bei Edmonton, Minnesota, Boston

In den Play-offs der National Hockey League (NHL) sind die Achtelfinal-Serien der Edmonton Oilers, Boston Bruins und von Minnesota Wild nunmehr ausgeglichen. Die Oilers um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl (ein Tor, zwei Assists) besiegten die Los Angeles Kings am Mittwoch mit 4:2, Minnesota musste sich den Dallas Stars dank eines überragenden Roope Hintz (drei Tore, ein Assist) mit 3:7 geschlagen geben.

Oilers-Star Leon Draisaitl ist gut in Form

Florida feierte einen 6:3-Sieg gegen Grunddurchgangssieger Boston Bruins. Bereits mit 2:0 in der Serie in Front liegen die Carolina Hurricanes. Gegen die New York Islanders gewann das zweitbeste Hauptrundenteam nach Overtime mit 4:3.

NHL-Ergebnisse von Mittwoch - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Boston Bruins - Florida Panthers 3:6 - Stand in der Serie: 1:1

Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:3 n.V. - Stand: 2:0

Western Conference: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:2 - Stand: 1:1

Dallas Stars - Minnesota Wild (ohne Rossi) 7:3 - Stand: 1:1