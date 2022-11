Sieg als doppelter Mutmacher im Eishockey

Mit starker Salzburger Hilfe gewann Österreich gegen die Slowakei und trifft Samstag auf Deutschland - während Salzburg-Coach Matt McIlvane schon am Matchplan gegen Rögle feilt.

Es war zwar nur das erste Testspiel auf dem Weg zur WM im Mai, aber es war "ein echter Baustein für das Selbstvertrauen", wie Siegtorschütze Lukas Haudum nach dem 3:2 der Österreicher beim Deutschland-Cup über die Slowakei meinte. Auch wenn Teamchef Roger Bader anfügte, dass der Olympiadritte aus der Slowakei nicht mit der Olympiamannschaft da sei, so "sehe man doch, wie breit wir mittlerweile aufgestellt sind". Am heutigen Samstag folgt in Krefeld der ewige Schlager gegen Gastgeber Deutschland (17.30, live ORF Sport + und Sport 1).

Einen großen Anteil am Testspielsieg hatten auch drei Salzburger im Teamtrikot: David Kickert mit einer überragenden Leistung im Tor, Dominique Heinrich, der im Powerplay das Um und Auf im Spiel der Österreicher ist, und Paul Huber. Der junge Stürmer bot an der Seite von Lukas Haudum neuerlich eine starke Leistung und zeigt, dass man um Österreichs Nachwuchs keine Sorgen haben muss. David Kickert wurde danach auch zum "Player of the Match" gewählt. Über mangelnde Arbeit konnte sich der Keeper nicht beklagen. "Es war viel zu tun. Viele von den jungen Spielern haben sich am Anfang erst an das Tempo gewöhnen müssen. Es ist schon ein anderes Level vom Speed her und beim Verkehr vor dem Tor als in unserer Liga."

Die Leistungen seiner Salzburger Schützlinge hat auch Salzburg-Coach Matt McIlvane mit Interesse "und viel Stolz" verfolgt. Er bastelt aktuell schon am Matchplan für den Champions-League-Kracher gegen Rögle (Dienstag, 20.20). gegen die Schweden kehren Thomas Raffl und Lukas Schreier wieder in das Aufgebot zurück, und das bringt McIlvane Luxusprobleme: Vermutlich spielt Raffl mit Schneider und Nissner in der ersten Linie - aber wo bleibt dann Paul Huber? "Keine Sorge, wir werden einen Platz für ihn finden und er wird eine große Rolle spielen."