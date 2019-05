Sieg gegen Russland: Finnland steht im Eishockey-WM-Finale

Finnland steht im Finale der 83. Eishockey-WM. Der zweifache Weltmeister (1995 und 2011) feierte am Samstagnachmittag in Bratislava einen 1:0-Sieg gegen Russland, das zuvor alle seine acht Partien im Turnierverlauf gewonnen hatte. Kapitän Marko Anttila (51.) erzielte das Goldtor für die Finnen, die im Endspiel am Sonntagabend (20.15 Uhr/live ORF Sport+) entweder auf Kanada oder Tschechien treffen.

Die 9.085 Zuschauer in der Ondrej Nepela Arena sahen von Beginn weg eine sehr attraktive und intensive Partie, die nur mit Toren geizte. Erst Anttila, der bereits im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Schweden 89 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den 4:4-Ausgleich erzielt und damit den Overtime-Erfolg ermöglicht hatte, brach den Bann mit seinem Treffer in der 51. Minute. Die Russen drängten danach auf den Ausgleich und nahmen ihren Goalie knapp zwei Minuten vor dem Ende vom Eis, um mit sechs Stürmern die Verlängerung zu erzwingen. Doch Tormann Kevin Lankinen war vom russischen Superstarensemble um Alexander Owetschkin, Nikita Kutscherow, Jewgeni Malkin und Ilja Kowaltschuk nicht zu bezwingen. Der 24-Jährige wehrte sämtliche 32 Schüsse auf sein Gehäuse ab und war damit neben Anttila der Matchwinner für Finnland, das seinen zweiten und bisher letzten WM-Titel vor acht Jahren in der Slowakei gewann. Quelle: APA