Skille schießt Eisbullen bei seinem Comeback zum Sieg

Der US-Legionär traf beim 3:2-Heimsieg über Bratislava doppelt.

Der EC Red Bull Salzburg hat in der ICE Hockey League wieder zurück in die Spur gefunden. Die Eisbullen setzten sich am Freitag im Heimspiel gegen Bratislava mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) durch und feierten damit bereits den dritten Sieg in Folge. Mann des Matches war US-Legionär Jack Skille, der sich bei seinem Comeback nach dreieinhalbwöchiger Verletzungspause gleich wieder in Topform präsentierte und zwei Mal traf. "Ich habe mich wohl gefühlt. Es war einfach schön, wieder mit den Jungs zurück auf dem Eis zu sein", sagte der Doppeltorschütze.

Neben dem 33-jährigen Routinier Skille standen gegen Bratislava auch die Youngsters Tim Harnisch (19 Jahre) und Danjo Leonhardt (18) wieder im Bullen-Aufgebot. Im Tor vertraute Coach Matt McIlvane diesmal dem jungen Schweden Jesper Eliasson. Seinen ersten großen Auftritt hatte Skille 57 Sekunden vor der ersten Pausensirene, als er aus spitzem Winkel zum 1:0 ins Kreuzeck traf. Im zweiten Drittel musste sich Goalie Eliasson erstmals geschlagen geben. Skille stellte aber kurz nach Beginn des Schlussabschnitts den alten Abstand wieder her. Nach Peter Hochkoflers 3:1 (51.) brachte Bratislavas Anschlusstreffer durch Mitch Hults noch einmal Spannung in die letzten vier Spielminuten. Eliasson war aber kein drittes Mal zu überwinden. "Jesper war sehr stark und hat tolle Paraden gezeigt", lobte ihn auch Coach McIlvane. Am Sonntag wollen die Bullen bei Tabellenführer Bozen ihre Siegesserie fortsetzen.

Quelle: SN