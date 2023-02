Belohnung für die harte Arbeit

Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist beim Eishockey oft eine Millimeterfrage. So hätten die Jungbullen den Titelträumen der Zeller Eisbären gleich mehrfach den sprichwörtlichen Todesstoß verpassen können. Dass die Pinzgauer dennoch am Ende triumphierten, war aber hochverdient. Nicht nur wegen der aufopferungsvollen Leistung der Mannschaft auf dem Eis, sondern vor allem wegen der herausragenden Arbeit, die das Team um Geschäftsführer Patrick Schwarz in den letzten Jahren geleistet hat. Eishockey boomt wieder in Zell am See. Knapp 1700 Zuschauer besuchen im Schnitt die Heimspiele der Eisbären und sorgen regelmäßig für Partystimmung in der Halle, die gerade auch saniert, erweitert und modernisiert wird. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in Zell am See auf der Nachwuchsarbeit. Sie ist die Grundlage für alle sportlichen Erfolge.