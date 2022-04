Zurück zu den Wurzeln

Salzburgs Erfolge im Eishockey kommen immer in Wellen − in dem Jahr aus Sicht der Konkurrenz allerdings wie ein Tsunami. Aber sie haben immer die gleichen Wurzeln: einen starken Stamm an heimischen Spielern und dazu wenige, aber ausgewählte Legionäre. Einst hießen diese Österreicher Koch, Kalt, Ulrich und Pewal, später Trattnig, Welser und Latusa, heute Raffl, Schneider, Heinrich oder Wukovits. Das trägt zwar die Handschrift des Trainers, basiert aber auch auf der enormen Finanzkraft des Red-Bull-Konzerns. Spätestens als in den Play-offs ...