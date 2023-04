Statt Meistersekt gab es für Salzburg die kalte Dusche

Red Bull Salzburg hat im ICE-Finale gegen Bozen auch den zweiten Matchpuck vergeben und muss am Freitag auswärts in ein Entscheidungsmatch. Der Titelverteidiger unterlag am Dienstag daheim 3:4 (0:2,2:2,1:0). Damit treten die Bullen gegen die Südtiroler wieder in einem Showdown um den Titel im siebenten Match an, die bisherigen 2014 und 2018 gingen beide verloren.

BILD: SN/APA/EXPA/JASMIN WALTER Mario Huber hielt Salzburg mit zwei Treffern in Spiel.

Der Meistersekt war kalt gestellt, die Meister-Shirts gedruckt und die große Party angerichtet − nur der Gegner hat nicht mitgespielt: Der HC Bozen hat am Dienstag im ausverkauften Volksgarten Spiel sechs der Finalserie mit 4:3 gegen Salzburg gewonnen. Nun geht die Serie, die eigentlich schon entschieden schien, am Freitag in ein alles entscheidendes Spiel sieben in Bozen. "Ich finde nicht, dass wir einen schlechten Start hatten, wir haben die ersten 15 Minuten stark gespielt und dann kamen wir nach einem schlechten Wechsel 0:1 in Rückstand und hatten danach ein Loch von drei, vier Minuten. Aber wir haben uns zurückgekämpft und haben gezeigt, wie viel Charakter wir in der Kabine haben", sagte Coach Matt McIlvane nach dem Spiel enttäuscht.

Die angesprochenen Szenen mündeten in ein frühes 0:3: Erst unterlief Benjamin Nissner im Aufbauspiel ein böser Fehlpass auf Mike Halmo. Der Spielmacher der Bozener, der bisher im Finale fast gänzlich abgemeldet war, traf zum 1:0 (16.). 44 Sekunden später war sein Linienpartner Dustin Gazley an der Reihe, nach Zuspiel von Halmo zog er ab − und erstmals in der ganzen Serie patzte Keeper Atte Tolvanen. Er konnte den Puck nicht festhalten. Danach fehlte bei Salzburg kurz alles: Zweikampfstärke, Selbstvertrauen, Spielaufbau, selbst das Körperspiel war weg. Gazleys 0:3 war wie der Schlusspunkt hinter einem schwarzen Abend. Doch Mario Huber brachte Salzburg mit zwei Toren zurück ins Spiel − das 2:4 64 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels hielt Salzburgs Titel-Hoffnungen am Leben. In Drittel drei kam Salzburg so mächtig, wie man sich das eigentlich von Spielbeginn an erhofft hätte. Bozen kam kaum mehr aus dem eigenen Drittel und plötzlich sprang auch die Scheibe für Salzburg. Peter Schneider kam mit etwas Glück zu seinem eigenen Nachschuss − und es stand nur noch 3:4. 13 Minuten waren da noch zu spielen und Salzburg fehlte nur ein Tor für die Verlängerung − doch das wollte nicht fallen. Ein beherzter und wilder Sturmlauf brachte zwar Bozens Nordamerika-Auswahl ins Wanken, aber nicht zu Fall. Lucas Thaler (48.) und Benjamin Nissner (52) hatten den Ausgleich auf dem Schläger. Damit geht es am Freitag für Team und Fans noch einmal nach Bozen − wo man erstmals eine Serie gegen die Südtiroler gewinnen könnte. Ob das im Hinterkopf ist? "Wir werden unsere eigene Geschichte schreiben und die wird damit enden, dass Salzburg Meister wird", verspricht Ali Wukovits. Der SN-Liveticker zum Nachlesen: