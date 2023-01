Strafenreiches Spiel endet für Salzburgs Eisbullen mit 2:5

Der EC Red Bull Salzburg verlor erstmals in dieser Saison gegen den VSV.

Der EC Red Bull Salzburg musste sich am Freitag in der Eishockey-Liga auswärts gegen den VSV mit 2:5 geschlagen geben. Die Villacher legten bereits im Startdrittel mit vier Toren vor, die die Eisbullen trotz aller Bemühungen nicht mehr aufholen konnten, auch wenn Ty Loney und Thomas Raffl zwischenzeitlich auf 2:4 verkürzten. Damit endete auch Salzburgs jüngste sieben Spiele zählende Siegesserie, in der Tabelle bleiben die Red Bulls auf dem dritten Platz.

Wieder mit Thomas Raffl und Tim Harnisch im Aufgebot ging es für Salzburg in die Begegnung - die mit einer eiskalten Dusche begann. So trafen die Hausherren in der fünften Minute im Powerplay zur Führung und ließen innerhalb der nächsten sechs (!) Minuten drei weitere Treffer folgen, wobei zwei der drei Tore im Powerplay, einmal sogar mit 5:3-Überzahl erzielt wurden. Zwischendurch musste Salzburgs Verteidiger Andrew MacWilliam mit 5min+Spieldauerstrafe frühzeitig vom Eis. Im Schlussdrittel setzten die Eisbullen alles auf die Angriffskarte - ohne Erfolg. Gegen den VSV war es die erste Salzburger Niederlage im vierten Saisonvergleich. Headcoach Matt McIlvane bilanzierte: "Wir sind früh in Troubles mit Strafen geraten und Villach konnte das gut für sich nutzen."