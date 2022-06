Tampa Bay Lightning vertagt mit Sieg NHL-Titelentscheidung

Die Tampa Bay Lightning haben in der Finalserie der Eishockey-Liga NHL um den Stanley Cup zurückgeschlagen. Der Meister der vergangenen beiden Jahre gewann am Freitagabend (Ortszeit) Spiel fünf bei den Colorado Avalanche mit 3:2 (1:0,1:1,1:1) und verkürzte in der Serie auf 2:3. Den Siegtreffer erzielte Ondrej Palat etwas mehr als sechs Minuten vor Schluss. Das sechste Spiel steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.00 Uhr/MESZ) in Tampa.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/H Tampa Bay verlängerte die Finalserie

Palats letztlich spielentscheidender Schuss rutschte Avalanche-Torhüter Darcy Kuemper unglücklich zwischen den Beinen durch. "Es war ein einfacher Schuss, glücklicherweise ging er rein", jubelte der 31-jährige Tscheche, für den es der elfte Treffer in den Play-offs war. Auf der Gegenseite zeigte Star-Torhüter Andrej Wassilewski abermals eine starke Leistung und parierte 35 Schüsse auf das Tor der Lightning. "Wir haben die Saison verlängert, das war es, was wir wollten. Es war eine Qual, aber wir haben einen Weg gefunden. Und jetzt müssen wir das wieder tun", sagte Lightning-Kapitän Steven Stamkos. Enttäuschte Gesichter gab es bei der Mannschaft aus Colorado. "Ich denke, wir hatten genügend Torchancen. Aber heute hat dieses kleine Extra gefehlt, und das werden wir brauchen, um voranzukommen", erklärte Avalanche-Kapitän Gabriel Landeskog. Das Team aus Denver hat noch nie eine Finalserie verloren und peilt die dritte Meisterschaft nach 1996 und 2001 an. Die Lightning stehen nach den Meisterschaften 2020 und 2021 zum dritten Mal in Serie in den Finals und hoffen weiter auf den vierten Titel insgesamt. Sollte das Team aus Florida auch Spiel sechs gewinnen und somit einen Final-Showdown erzwingen, dann würde das alles entscheidende siebente Spiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Denver (2.00 Uhr/MESZ) stattfinden. NHL-Ergebnis - Finale um den Stanley Cup (best of seven): Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 2:3 - Stand in der Serie: 3:2