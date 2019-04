Tampa erreichte als erst drittes NHL-Team 60-Siege-Marke

Die Tampa Bay Lightning haben am Montag als erst drittes Team in der Geschichte der National Hockey League (NHL) die 60-Siege-Marke in einer regulären Saison erreicht. Der Liga-Spitzenreiter gewann am Montag bei den Ottawa Senators mit 5:2. Der Rekord der Detroit Red Wings, die 1995/96 62 Spiele im Grunddurchgang gewonnen hatten, ist drei Partien vor Schluss immer noch in Griffweite.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/Claus And Tampa Bay ist derzeit in Höchstform