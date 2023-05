Teamchef Bader ist zuversichtlich: "Wir haben noch eine Rechnung mit dem Glück offen"

Das letzte Spiel entscheidet wieder einmal alles für Österreich bei der Eishockey-WM - gegen Ungarn, das man aus der Liga gut kennt.

In der Innenstadt von Tampere findet sich ein Wegweiser, der die Distanz von hier in alle Welt anzeigt: Das chinesische Chengdu findet sich hier ebenso wie Linz und 1353 km sind es bis Olomouc (Olmütz): Das ist das absolute Wunschziel der Österreicher, denn die mährische Industriestadt ist Austragungsort der Eishockey-WM 2024. Auf dem Weg dorthin muss Österreich am heutigen Montag (19.20) Ungarn schlagen − egal wie und egal ob in regulärer Spielzeit oder nach Verlängerung.

Wie das gehen könnte, davon bekam man am Samstag einen guten Eindruck: In einem wirklich starken Spiel unterlag Österreich Weltmeister Finnland 1:3 − weil man erstmals eine Klasseleistung im Tor hatte (just durch die Nummer drei David Madlener), defensiv die vielen haarsträubenden Eigenfehler abgestellt hat und sich 60 Minuten an die Taktik gehalten hat. Das sah auch Teamchef Roger Bader so, auch wenn er nicht viel davon mitnehmen kann: "Weil die Ungarn gegen uns völlig anders spielen werden als die Finnen. Aber es war eine gute Leistung, die uns Mut macht." Gegen die Ungarn, die sich auf einen Stamm von ICE-Liga-Team Fehérvár samt deren Trainer Kevin Constantine stützen, gibt es keine Geheimnisse. "Sie kennen uns, wir kennen sie", so Bader, der sich enges Spiel mit viel Körpereinsatz und auch ein bisschen eine Nervenschlacht erwartet. "Wir müssen geduldig bleiben. Die Chancen stehen 50:50." Die Asse der Ungarn sind Spielmacher János Hári (einst auch bei Salzburg) in einer Linie mit Tampere-Legionär Balázs Sebők und Vilmos Galló (Linköping).

Dass nun wieder alles an einem einzigen Schicksalsspiel hängt, das hat sich Österreich aber selbst zuzuschreiben. Just gegen Frankreich hat man die schlechteste WM-Leistung gebracht, gegen die anderen Teams fehlte manchmal die Klasse und oft die auf dem Niveau unverzichtbare starke Torhüterleistung. Dass sich nach sechs WM-Spielen keine klare Nummer eins herauskristallisiert hat, spricht Bände. Sehr wahrscheinlich wird Bernhard Starkbaum im Schlüsselspiel im Tor stehen.

Genauso oft fehlte aber auch das Glück. Einerseits bei vielen Stangenschüssen, andererseits, weil die hier teils erschreckend schwachen Schiedsrichter es mit Österreich nicht gut gemeint haben. Nach dem Match gegen Dänemark entschuldigten sich die Referees bei Österreich, nach dem Finnland-Match der Supervisor. Denn die Videoreferees sahen trotz 23 TV-Kameras in der Wiederholung das Abseits der Finnen vor dem 3:1 im Unterschied zu den 12.000 Fans in der Halle nicht. Bader: "Das Glück war heuer noch nicht auf unserer Seite. Von dem her haben wir noch eine Rechnung offen."