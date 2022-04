Titel krönt eine perfekte Saison

Red Bull Salzburg hat im Play-off der ICE Hockey League erstmals keine einzige Niederlage kassiert und sich zum siebten Mal den Meistertitel gesichert. Der finale 3:1-Erfolg war aber hart erkämpft.



Stuhlweißenburg gilt in Ungarn als die Stadt der Könige - hier wurden diese im Mittelalter gekrönt. Insofern war es als Bühne passend, für die Könige der heimischen ICE Hockey Liga: Red Bull Salzburg krönte eine überragende Saison mit dem siebten Meistertitel. Auf Platz eins im Grunddurchgang folgte ein beeindruckendes Solo durch die Play-offs, es wurden alle zwölf Spiele gewonnen − auch das gab es noch nie in der Club-Historie. Um 22:36 Uhr war es so weit, Kapitän Thoms Raffl durfte die Trophäe in die Höhe stemmen, nachdem er zuvor auch noch zwei Tore selbst erzielt hatte. Es war der erste Titel für Matt McIlvane als Cheftrainer in Salzburg und der Kanadier hatte danach Tränen in den Augen. "Wir haben davon geträumt und sind einen langen Weg gegangen", meint der Kanadier. Keeper Atte Tolvanen wurde auch noch zum besten Spieler der Play-off-Serien gewählt.

Die ungarischen Fans hatten im ersten Final-Heimspiel 109 Dezibel geschafft, das dürften sie diesmal schon beim Aufwärmen locker übertroffen haben - es war ohrenbetäubendes Theater, das auf den Rängen aufgeführt wurde. Davon angestachelt legte Fehérvár los wie ein Schnellzug: Nach 35 Sekunden gab es schon eine Doppelchance, danach war Salzburg unter Dauerbeschuss. Nach 15 Minuten lautete das Torschussverhältnis 11:2 für die Ungarn, doch in der Serie gab es einen Eishockey-Gott, der auf Salzburg schaute. Ein Querpass von Mike Dalhuisen wurde von Fehérvár-Keeper Tirronen beim Versuch zu klären direkt auf den Schläger von Raffl gelenkt, der einfach auf Verdacht durchzog. Der Puck trudelte so durch die Schoner ins Tor - ohne eine echte Torchance gehabt zu haben, glich Salzburg zum 1:1 aus und war fortan im Spiel.

Der Treffer zeigte Wirkung: Fehérvár agierte im zweiten Drittel völlig verunsichert, Salzburg war der Herr im Ring, gab das Tempo vor und gewann endlich die Zweikämpfe. Und wieder war es Raffl, der traf: Mit einem technischen Gustostückerl verlud er Keeper Tirronen beim 2:1.

Das große Aufbäumen der Ungarn blieb vorerst aus, selbst bei einer 5:3-Überzahl fanden sie kaum Chancen vor. Das sollte sich im Finish ändern. Erst vergab Tim Campbell nach Alleingang (44.), dann wure die Partie zur wahren Nervenschlacht, die Salzburg aber letztlich schadlos überstand. So blieb es dem überragenden TJ Brennan vorbehalten, in der 59. Minute mit einem Treffer ins leere Tor den 3:1-Endstand und damit den Titel für Salzburg zu fixieren. Die Meisterfeier wird Donnerstagabend in Salzburg stattfinden, Details folgen.

4. Finalspiel: Fehérvár − Red Bull Salzburg 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Tore: Magosi (8.) bzw. Raffl (16., 33.), Brennan (59./EN). Endstand in der Serie: 0:4.