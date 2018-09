Der EK Zell besteht die erste Härteprobe der neuen Saison und feierte einen hart umkämpften 2:1-Heimsieg gegen die VEU Feldkirch.

Am Ende war es eine Frage des Charakters und der Leidenschaft: Der EK Zell am See hat Samstagabend auf eigenem Eis die VEU Feldkirch mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1/1:0) nach Verlängerung niedergerungen. "Ich muss meiner ganzen Mannschaft ein Kompliment machen, es war eine tolle Teamleistung", meinte Trainer Dieter Werfring nach dem Spiel, das er zuvor selbst als richtungsweisend erkannt hat.

Die Keeper Patrick Machreich (Zell) und Alex Caffi drückten dem Spiel ihren Stempel auf, beide boten eine großartige Leistung. Nach dem 1:0 durch den neuen Legionär Louke Oakley (47.) sahen die Zeller lange Zeit wie die sicheren Sieger aus, ehe im Finish die Gäste aus Vorarlberg aufgedreht und mächtig Druck gemacht haben. Just in Unterzahl gelang Dylan Stanley der Ausgleich. Fredrik Widen gelang in der Nachspielzeit (64.) der umjubelte Siegtreffer.

Es war ein versöhnliches Ende nach einer turbulenten Woche, in der der EK Zell die Abgänge von Alexander Feichtner und Alexander Fazokas hinnehmen musste. Beide sind beruflich unabkömmlich. "Natürlich sind das zwei Abgänge, die uns wehtun, habe ich habe Verständnis, wenn einer sagt: Der Beruf geht vor. Ich glaube, sie haben die Doppelbelastung etwas unterschätzt." Umso mehr freute es den Coach, dass mit Florian Aigner (22) ein junger Zeller seine Bewährungsprobe als Center in der dritten Linie bestanden hat. Werfring hat den Verteidiger zum Center umfunktioniert.

Bereits am kommenden Mittwoch geht es für die Eisbären bei Olimpija Laibach weiter. "Wieder eine harte Aufgabe."