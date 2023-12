Trattnigs Ehrung soll nur das Vorspiel sein

Trikotnummer des langjährigen Kapitäns der Eisbullen wird vor dem Heimspiel gegen Innsbruck feierlich in Pension geschickt.

Egal wie das letzte Ligamatch des EC Red Bull Salzburg vor der Länderspielpause gegen Innsbruck auch ausgeht, für die Fans der Bullen gibt es am Sonntag in der Eisarena im Volksgarten zumindest einen Grund, um lautstark zu feiern. So wird vor dem ersten Bully Langzeitkapitän Matthias Trattnig für seine prägende Rolle in der jüngeren Geschichte des Salzburger Eishockeyclubs geehrt.

14 Jahre lang war der gebürtige Steirer für die Red Bulls auf dem Eis gestanden, ehe er im April 2019 seine Karriere beendete. Am Sonntag kehrt Trattnig nun an seine alte Wirkungsstätte zurück, um mitzuerleben, wie nun auch seine alte Rückennummer in Pension geschickt wird. Der offizielle Teil der Ehrung der Clublegende geht in den letzten zehn Minuten vor Spielbeginn über die Bühne. Danach wird Trattnig seine Nachfolger von der Tribüne aus anfeuern.

Geht alles nach der Papierform, sollte der langjährige Nationalspieler einen Heimsieg der Salzburger bejubeln können. In der Tabelle liegen die Eisbullen weit vor den Innsbrucker Haien, das letzte Duell haben sie vor eigenem Publikum mit 3:1 für sich entschieden. Dennoch sind die Tiroler keineswegs zu unterschätzen.

Das weiß auch Mario Huber. "Gegen Innsbruck müssen wir unser System einfach gut spielen. Speziell im defensiven Bereich und beim Spiel mit der Scheibe. Dass wir nicht in Turnovers laufen und ihnen die Scheibe schenken", erläutert der 27-jährige Stürmer, der selbst noch mit Trattnig zusammengespielt hat. "Ich habe unheimlich viel von ihm gelernt. Er ist ein super Mensch und war ein noch besserer Leader in der Kabine", sagt Huber, der danach gemeinsam mit sieben Clubkollegen zum Nationalteam wechselt. Mit dabei ist übrigens auch Zell-Goalie Max Zimmermann.