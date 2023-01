Überflieger beim Eishockey-Meister im Härtetest

Salzburg gegen Innsbruck: Die beste Defensive trifft auf die stärkste Offensive der Liga - und es geht um ein Champions-League-Ticket.

3125 Fans waren Sonntag im Volksgarten beim dramatischen 4:3-Sieg von Salzburg über den KAC dabei - und eigentlich müssten nach dem Klassespiel alle schon ihr Ticket für den Dienstag-Schlager gegen Innsbruck (19.15) in der Tasche haben. Denn das ist statistisch gesehen ein Duell der Superlative: Die beste Defensive (Salzburg mit nur 70 Gegentreffern) trifft auf die beste Offensive (Innsbruck mit 146 Toren), die beste Powerplay-Einheit (Innsbruck trifft in 29,3 Prozent aller Powerplays) auf die Könige des Penalty-Killings (Salzburg bleibt in ...