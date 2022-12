Umstellungen rüttelten Spiel der Eisbullen wach

Coach Matt McIlvane gelang es, Salzburgs Angriffsspiel zu beleben.

Mit dem 7:1-Kantersieg über Jesenice hat der EC Red Bull Salzburg sich und seinen Fans am Donnerstag ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bereitet. Coach Matt McIlvane überraschte dabei den Gegner mit zahlreichen Umstellungen in den Linien. "Wir hatten im letzten Monat im Team mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen und haben zuletzt viel Zeit damit verbracht, an unserem Offensivspiel zu arbeiten", erklärt der Amerikaner. "Dass sich die Jungs gleich auf diese Weise belohnen konnten, ist auch ihrer harten Arbeit geschuldet."

Ausschlaggebender Auslöser für die Rotation in den Blöcken, die etwa Benjamin Nissner mit Mario Huber und Peter Hochkofler zusammenspielen ließ, war die Angriffsperformance gegen Graz. "Wir hatten 24 Chancen, sie nur fünf und wir verlieren am Ende sogar das Match. Unser Spiel hat sich ein wenig festgefahren angefühlt, deshalb mussten wir da ein wenig durchrütteln", verrät McIlvane. Mit dem Effekt war er jedenfalls zufrieden. "Ich denke, wir werden das jetzt eine Zeit lang so belassen."

Als nächster Gegner soll Linz die neue Angriffswelle der Salzburger zu spüren bekommen. Nach dem 2:6 im letzten Duell brennen die Bullen am Montag auf Revanche.