Vanek-Comeback mit zwei Assists bei Niederlage von Detroit

Thomas Vanek hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein starkes Comeback nach einer Verletzungspause von drei Spielen geliefert. Der österreichische Routinier in Diensten der Detroit Red Wings bereitete bei der 3:4-Auswärtsniederlage nach Verlängerung bei Colorado Avalanche zwei Tore vor.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/ELSA HKO - HKN - SPO - DETROIT - RED - WINGS - V - PHILADELPHIA - FLYERS