Vanek half Columbus mit Assist zum vierten Sieg in Folge

Die Columbus Blue Jackets sind gerade rechtzeitig im Kampf um die Play-off-Plätze in der NHL gut in Form. Am Freitag (Ortszeit) feierte das Team aus Ohio gegen die Detroit Red Wings den vierten Sieg in Folge und überholte damit Divisions-Rivale New Jersey Devils. Verteidiger Seth Jones erzielte zwei Tore, seinen zweiten Treffer zum 3:2-Endstand bereite Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek vor.

SN/APA (AFP/Getty)/Kirk Irwin Vanek (Nummer 26) jubelt mit Teamkollegen