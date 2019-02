Vanek unterlag mit Detroit Red Wings den Chicago Blackhawks

Die Detroit Red Wings mit Thomas Vanek haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) einen 1:4-Rückstand wettgemacht und doch noch verloren. Die Red Wings bezogen gegen die Chicago Blackhawks mit 4:5 nach Verlängerung die dritte Niederlage hintereinander. Wenige Tage vor Ende der Transferzeit am Montag hat Detroit aussichtslose 14 Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze.

SN/APA (AFP/Getty)/Gregory Shamus Overtime-Krimi in Detroit