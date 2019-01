Vanek zieht in 1.000er-Club der NHL ein

Zwei Wochen vor seinem 35. Geburtstag steht für Thomas Vanek am Freitag eine besondere Ehrung an. Österreichs Eishockey-Star bestreitet im Heimspiel der Detroit Red Wings gegen die Nashville Predators sein 1.000. Spiel im Grunddurchgang der National Hockey League. Dazu kommen 69 Spiele im Play-off, die in der NHL extra gerechnet werden.

SN/APA (AFP/Getty)/Gregory Shamus Vanek absolviert derzeit seine 14. Saison in der NHL