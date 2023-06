Vegas Golden Knights im Stanley-Cup-Finalduell 3:1 voran

Die Vegas Golden Knights haben am Samstag (Ortszeit) im Stanley-Cup-Finale um den Titel der National Hockey League (NHL) im "best of seven" auf 3:1 erhöht. Nach einem 3:2-Erfolg in Sunrise bei den Florida Panthers fehlt den Golden Knights nun nur noch ein Sieg auf ihren ersten Titelgewinn. Am Dienstag könnten sie auf eigenem Eis den Sack zumachen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/P Chandler Stephenson (r) nimmt die Glückwünsche von Mark Stone entgegen

Die ersten beiden Tore der Sieger gingen auf das Konto von Chandler Stephenson, der dritte Treffer auf jenes von William Karlsson. Kapitän Mark Stone schrieb zwei Assists an. Vegas-Torhüter Adin Hill zeichnete sich mit 29 gehaltenen Schüssen Floridas aus. Die Gastgeber kamen nach 0:3-Rückstand durch Brandon Montour und Aleksander Barkow - die beiden haben beim jeweils anderen Treffer den Assist geleistet - nur noch bis auf ein Tor heran. In den Schlusssekunden hatten die Panthers mehrfach die Chance, die Partie auszugleichen und in die Verlängerung zu schicken. Kurz nach der Schlusssirene kam es zu einer Schlägerei, daraufhin wurden sechs Strafen ausgesprochen. "Das war offensichtlich ein Kampf bis zur letzten Sekunde", sagte Golden-Knights-Stürmer Nicolas Roy. "Sie sind zurückgekommen. Wir wussten, dass sie das tun, weil sie das schon die ganze Serie über getan haben." So hatten die Panthers die dritte Begegnung nach einem Rückstand noch in der Verlängerung für sich entschieden. NHL-Ergebnis vom Samstag - Finale ("best of seven"): Florida Panthers - Vegas Golden Knights 2:3. Stand in der Serie: 1:3