Zeller Eisbären haben "Hunger auf mehr"

Der Sommer war am Montag voriger Woche auf Tauchstation. In der Eisbären-Arena waren dafür alle heiß auf Eis. Beim ersten offiziellen Training auf dem gefrorenen Terrain suchte die neu formierte Mannschaft erste Berührungspunkte.

"Am Papier schaut unser Team schon mal super aus, aber die Saison ist ein Marathon und kein Sprint", betonte der gebürtige Zeller Alexander Lahoda beim anschließenden Pressegespräch. Als Ziele rief Geschäftsführer Patrick Schwarz, wie auch schon bei der Jahreshauptversammlung betont, die Verteidigung des österreichischen Meistertitels in der Alps Hockey League sowie die direkte Play-off-Qualifikation aus. Die Vorsaison hatte mit dem aus im Pre-Play-off bekanntlich zu früh als erhofft ein Ende genommen. "Wir haben einige unerledigte Aufgaben", schilderte Headcoach Mike Flanagan in Anspielung auf die offene Rechnung, "Wir haben Hunger auf mehr", gab Kapitän Hubert Berger die Marschroute vor - "wir wissen, dass wir für unsere Fans noch mehr erreichen können und wollen. Der Verein hat eine enorme Entwicklung hingelegt, die Infrastruktur in der modernisierten Eishalle ist top - für uns Spieler gibt es keine Ausreden."

Am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) bestritten die Eisbären gegen Jesenice ihr erstes Vorbereitungsspiel. Die nächsten Testauftritte in Zell am See (jeweils 19.30 Uhr) folgen am Samstag, 19. August, gegen den HK Celje und am Mittwoch, 23. August, gegen den Deggendorfer SC. Das erste Grunddurchgangsduell in der AHL steigt am 16. September daheim gegen Lustenau - und damit ausgerechnet gegen jenen Gegner, der die Zeller Anfang März vorzeitig in den Sommerurlaub schickte.

Die PN waren beim ersten Eistraining vor Ort und baten Geschäftsführer Patrick Schwarz sowie Stürmer Alexander Lahoda zum Videointerview.