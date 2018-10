Vienna Capitals kassierten gegen Bozen nächste Niederlage

Die Vienna Capitals haben in der Erste Bank Eishockey Liga die dritte Niederlage in Folge bezogen. Am Mittwoch ging der Spitzenreiter gegen den regierenden EBEL-Champion HCB Südtirol als 1:4-(1:1,0:2,0:1)-Verlierer vom heimischen Eis. In der Tabelle schmolz der Vorsprung der Wiener auf die Verfolger. Die Graz 99ers sind nach einem 4:0 (1:0,0:0,3:0) in Znojmo bis auf vier Zähler nahe gerückt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Dritte Niederlage für die Capitals in Folge