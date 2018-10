Vienna Caps stellten mit 12. Sieg EBEL-Startrekord ein

Die Vienna Capitals haben ihren Startrekord in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) eingestellt. Die Wiener feierten gegen die Black Wings Linz (5:2) im zwölften Saisonspiel den zwölften Sieg. Die Graz 99ers siegten beim VSV 5:3, Medvescak Zagreb gegen HCB Südtirol 2:1 und RB Salzburg in Fehervar 7:4. Der KAC gewann in Dornbirn 3:2 (n.P.), HC Innsbruck gegen Znojmo 4:3 (n.V.).

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Capitals ziehen von Sieg zu Sieg