Vier Fragen zur wilden Achterbahnfahrt der Eisbullen

Wenige Tage vor dem Hit gegen München steckt Salzburgs Team schon wieder im Tief. Die SN gingen mit Dominique Heinrich auf Ursachensuche.

Österreichs Eishockeymeister Red Bull Salzburg scheint das Mittelmaß abhandengekommen zu sein: Auf den sensationellen Semifinal-Aufstieg in der Champions Hockey League folgte gleich wieder eine Talfahrt in der Liga mit sechs Niederlagen in den jüngsten sieben Spielen. Die SN unterhielten sich mit Dominique Heinrich über die Gründe dafür.

Warum tut man sich gegen Teams aus den unteren Top 6 so schwer? Vier Niederlagen in vier Spielen gegen Innsbruck im Grunddurchgang: "Das kann nicht sein, das ist indiskutabel", sagt Dominique Heinrich und nimmt sich selbst an der Nase: "Wenn man so wie ich das 0:1 selbst auflegt, dann braucht man auch nicht groß über Taktik zu reden. Wir verlieren sehr oft sehr einfach, weil wir selbst zu viele Fehler machen." Aber eines ist augenscheinlich: Gegen die Topteams wie Vienna oder KAC zeigt Salzburg die besten Spiele, gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte wie Innsbruck tut man sich schwer - das führt zur zweiten Frage.



Fehlt es an Klasse oder Konstanz? Gegen ein Topteam zu verteidigen ist einfacher, als gegen ein schwächeres Team das Spiel zu machen - im Umkehrschluss ein Zeichen dafür, dass Salzburg die Klasse fehlt? Heinrich zurückhaltend: "Das will ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass wir uns auch gegen Innsbruck schwertun, wenn nicht jeder seine volle Leistung bringt." Auch unübersehbar: Es gibt im Salzburger Spiel keinen Plan B. Umstellungen im Spiel sind fast nie zu sehen.



Warum geht man nur gegen Topteams an die Grenzen? 14 Schüsse hat Salzburg allein in Oulu geblockt, in der heimischen Liga sieht man so etwas selten. Dass sich das Team hängen lässt, das lässt Heinrich nicht gelten. "Klar ist man in einem Topspiel vielleicht noch eine Spur fokussierter, aber grundsätzlich braucht mir der Trainer nicht zu sagen, dass ich einen Schuss blocken soll. Das muss logisch sein, wenn man ein Spiel gewinnen will."

Wie läuft jetzt die Vorbereitung auf München? Am Freitag gastiert Dornbirn in Salzburg, am Sonntag steigt das schwere Auswärtsmatch in Bozen - zwei unangenehme Aufgaben in der jetzigen Situation und vor dem Match in München (Dienstag). "Auch wenn es komisch klingt: Wir freuen uns auf die Spiele. Gegen Dornbirn muss sowieso ein Sieg her, Bozen wird ein harter Test, weil die ein echt gutes Team haben."