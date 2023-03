Zum 12. Mal hintereinander führt Thomas Raffl Red Bull Salzburg ab Dienstag in die Play-offs - und trotzdem ist heuer etwas neu.

Die Bärte werden länger, in Salzburg kommen die Fans traditionell ganz in Weiß zum ersten Play-off-Spiel und in Klagenfurt waren die Karten für die Derbys gegen den VSV in elf Minuten ausverkauft - keine Frage, die für Eishockey-Fans schönste Jahreszeit beginnt mit dem Viertelfinale am heutigen Dienstag.

Einer, für den das praktisch "business as usual" wäre, ist Thomas Raffl. Zum 12. Mal en suite führt Raffl die Salzburger in die Play-offs, für die man sich zum 17. Mal ...