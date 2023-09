VSV nach klarem Heimsieg gegen Südtirol Tabellenführer

Der Villacher SV hat auch sein zweites Saisonspiel in der ICE-Eishockeyliga gewonnen und den Fehlstart von Vizemeister HCB Südtirol perfekt gemacht. Die Kärntner gewannen am Dienstag zu Hause mit 4:1 (1:0,3:1,0:0) und übernahmen damit die Tabellenführung. Die Bozener liegen dagegen nach drei Spielen punktelos und mit 3:12 Toren am Tabellenende.

Maximilian Rebernig (11., 26.) und Benjamin Lanzinger (28.) schossen die Villacher vor 2.500 Zuschauern zu einer 3:0-Führung. Nach dem 1:3 durch Mike Halmo (32.) fixierte Anthony Luciano bereits in der 36. Minute den Endstand.