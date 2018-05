Washington gewann im Stanley-Cup-Finale gegen Vegas

Die Washington Capitals haben im Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Mittwoch (Ortszeit) das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Zwar brachte James Neal die Gastgeber in der achten Minute in Führung, doch Washington antwortete mit drei Treffern in Serie. Lars Eller (18. Minute), Alex Owetschkin (26.) und Brooks Orpik (30.) sorgten mit ihren Toren für die zwischenzeitliche 3:1-Führung der Gäste. Shea Theodore (38.) verkürzte den Spielstand auf 2:3 aus Sicht der Golden Knights, dies war zugleich der Endstand.

Washington-Torhüter Braden Holtby sicherte den Auswärtssieg seines Teams mit 37 Paraden im Spiel. Nach den beiden Partien zum Serienauftakt in Las Vegas steht es im Finale 1:1 nach Spielen. Das dritte Spiel wird am kommenden Samstag in Washington ausgetragen.

(Apa/Dpa)