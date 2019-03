Schon zum achten Mal stehen einander Salzburg und die Capitals im Play-off gegenüber. Matthias Trattnig war immer dabei.

Vienna Capitals gegen Red Bull Salzburg - das ist ein Klassiker in den Eishockey-Play-offs. Für Salzburgs Kapitän Matthias Trattnig wenig überraschend. "Wien, Salzburg und der KAC stehen halt fast immer im Semifinale, da kommt das zwangsläufig." Mit fast nur guten Erinnerungen für Salzburg: Sechs von sieben Serien haben die Salzburger bisher gewonnen. "Wien war immer ein guter Boden für uns", sagt Trattnig vor der achten Serie, die am Freitag in Wien beginnt. "Aber das ist Vergangenheit, davon können wir uns am Freitag nichts mehr kaufen."

Vor allem, weil sich der Gegner grundlegend geändert hat. "Es ist eine sehr gute Organisation geworden, mit starken österreichischen Spielern. Früher war man mehr von den Imports abhängig." Quasi der alte Salzburger Weg.

Wie sieht Trattnig die Chancen und die Stärken verteilt? "Wien hat ein eisläuferisch starkes Team, das schnell aus dem eigenen Drittel spielt und viel Druck auf den Gegner ausübt." Und Salzburg? "Wenn wir gutes Eishockey spielen, dann spielen wir richtig gutes Eishockey, das haben wir in der Champions League gezeigt. Aber das ist uns selten über 60 Minuten gelungen." In Erinnerung blieb ein schwieriger Grunddurchgang samt Trainerablöse. "Jetzt ist Play-off-Zeit, da zählt nicht, was vorher war."

Stichwort Play-off: Für Trattnig, der in einem Monat 40 Jahre jung wird, sind es die letzten Play-offs seiner unvergleichlichen Karriere. Wehmut schwingt keine mit. "Nein, ich liebe die Play-offs und würde mich allein deshalb freuen, wenn die Reise noch weitergeht." Einen Wunsch hat er aber dennoch: "Eine volle Halle am Sonntag, in der richtig die Post abgeht."