"Wir nehmen die Tore zu jedem Zeitpunkt"

Ohne Fans muss Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League heute ein 0:3 gegen Rouen aufholen. Warum es dennoch klappen kann.

Hätte man vor dem Achtelfinale in der Eishockey-Champions-League den französischen Spitzenclub Rouen beschreiben müssen, wäre das so ausgefallen: spielerisch limitiert, aber mit einem geordneten Defensiv- und Umschaltspiel und dahinter einem starken Goalie (Sloweniens Teamkeeper Matija Pintarič). An sich keine zu große Hürde. Doch nach dem überraschenden 3:0-Hinspielsieg der Franzosen klingt diese Bewertung gefährlich, denn Rouen muss am heutigen Mittwoch im coronabedingt leeren Salzburger Volksgarten keine spielerischen Glanzlichter setzen, es reicht, sich auf die Stärken zu verlassen - Defensive und Goalie.

...