WM ist kein Wunschkonzert − Österreich war gegen Schweden chancenlos

Der Auftakt bei der Eishockey-WM ging daneben: Auf den ärgerlichen Selbstfaller gegen Frankreich folgte Sonntag ein 0:5 gegen spielerisch starke Schweden.

Der Auftakt in die Eishockey-WM ging zwar nicht gründlich schief, aber doch daneben: Österreich unterlag am Samstag im Auftaktspiel nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit Frankreich in der Verlängerung in Unterzahl 1:2. Am Sonntagabend folgte gegen das gegenüber dem Vorjahr fast völlig neuformierte schwedische Team eine klare 0:5-Niederlage. Damit ist das Team nach dem ersten Wochenende dort, wo man es realistisch erwarten musste: im Abstiegskampf. Oder wie Thomas Raffl vor dem Start meinte: "Eine WM ist kein Wunschkonzert."

Die Schweden waren wie erwartet ein ganz anderes Kaliber als Frankreich − aber auch Österreich präsentierte sich um eine Klasse besser als beim ungewohnt nervösen Auftakt gegen die Franzosen. Teamchef Roger Bader stellte auch die Linien um und brachte Bernd Starkbaum im Tor für David Kickert. Beide Keeper zeigten aber, dass sich das Team auf sie verlassen kann. Nach einem frühen 0:1 bekam Österreich Zugriff auf das Spiel und agierte im zweiten Drittel anfangs auf Augenhöhe − bis der erste Schuss der Schweden im Drittel das 0:2 einbrachte. Jungstar David Reinbacher schied Ende des zweiten Drittels nach einem harten, aber fairen Check von Rasmus Sandin aus. Bis dahin war der 18-Jährige die Entdeckung im heimischen Team, hoffentlich ist die WM für ihn nicht vorbei. Nur mehr für die Statistik, aber auch für Eishockey-Liebhaber war dann das Schlussdrittel der spielerisch brillanten Schweden.

Die ersten beiden Partien offenbarten Österreichs Schwachstellen: Die liegen nicht, wie oft behauptet, in der Defensive, sondern im Angriffsspiel. Marco Rossi gelang bis dato wenig, die auffälligste heimische Linie war Salzburgs Power-Block um Peter Schneider, Benjamin Nissner und Thomas Raffl. Teamkapitän Raffl scorte auch am Samstag gegen Frankreich nach Zuspiel von Schneider sehenswert, Nissner hatte in Überzahl gegen Schweden den Ausgleich auf dem Schläger.

So war es doppelt ärgerlich, dass Österreich Spiel eins verlor, nachdem man Frankreich im Finish am Rande einer Niederlage hatte. Es schien nach dem Ausgleich nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Team Austria jubeln würde - doch es kam anders. Erst erhielt Rossi eine Strafe wegen Stockschlags, dann setzte 52 Sekunden vor dem Ende Manuel Ganahl in Unterzahl beim Stand von 1:1 und bei Scheibenbesitz Österreichs in der eigenen Zone gegen einen Spieler zu einer Attacke von hinten an. In der folgenden Unterzahl kassierte Österreich das 1:2. "Es ist ein Punkt, der im Kampf gegen den Abstieg noch sehr wichtig werden kann", meinte Bader etwas später, trauerte aber den Chancen nach. "Irgendwann werde ich mich über den Punkt freuen, jetzt überwiegt aber der Ärger."

Nun geht es nach einem spielfreien Montag am Dienstag gegen Dänemark weiter. Die Dänen sind nach Siegen gegen Ungarn und Frankreich frei von allen Abstiegssorgen − ob das ein Vor- oder ein Nachteil für Österreich sein wird, muss sich weisen.