Youngsters bleiben bei den Eisbullen Sieggaranten

Salzburg feiert stark ersatzgeschwächt den dritten Sieg en suite.

Der amtierende Meister gegen das aktuelle Tabellen-Schlusslicht - die Rollen sind nur selten so klar verteilt wie beim Heimspiel von Red Bull Salzburg am Mittwoch gegen Asiago. Am Ende stand auch ein standesgemäßer 3:1-Heimsieg, der deutlich klarer ausfiel als es das Resultat besagt. Denn die Salzburger machten sich das Leben selbst schwer, in dem man serienweise gute Chancen vergeben hat - doch die Trentiner waren zu schwach, um das ausnutzen zu können.

Viele Erkenntnisse wird Salzburg-Coach Matt McIlvane nicht aus dem Spiel gezogen haben, aber ein Wissen war umso wichtiger: Die jungen Spieler wachsen immer besser in ihre Rollen hinein. Das müssen sie auch, denn nach wie vor agiert Salzburg mit vielen Ausfällen von Routiniers. "Die Kids machen ihre Sache wirklich gut. Ich mag es, wie viel Energie sie auf das Eis bringen", meinte McIlvane, der wie die 2110 Fans das 1:0 einfach nur "großartig" fand. Eine sehenswerter Spielzug zwischen Luca Auer, Aljaz Predan und Tim Harnisch über die ganze Eisfläche führte zum 1:0 durch Harnisch, der den Puck unter die Querlatte knallte. "Das war ein toller Spielzug und es macht derzeit richtig Spaß. Wir werden auch von den älteren Spielern in der Kabine akzeptiert und respektiert, das macht es leichter", meinte Harnisch, für den es auch schon das dritte Saisontor war. Für Salzburg war es dank der jungen Spieler auch schon der dritte Sieg en suite.

"Wir haben wenigstens versucht, etwas mitzuspielen und haben viel Erfahrung mitgenommen", meinte NHL-Legende Tom Barasso als Trainer der Gäste, der ein 1:3 in Salzburg als kleinen Erfolg sah.

Für Salzburg geht es erst Sonntag in Klagenfurt weiter, da tritt man in der neuen Halle an. "Hoffentlich sind da auch die Spielerbänke größer geworden", meinte McIlvane.