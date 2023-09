Zell am See stürmt mit Kantersieg an die Tabellenspitze

Christian Jennes traf bei 9:1-Erfolg in Klagenfurt doppelt. Nur 13 Sekunden fehlten zum zweiten Shutout von Max Zimmermann. Juniors siegten in der Verlängerung.

Zell am See eilt in der Alps Hockey League weiter von Sieg zu Sieg. Am Samstag setzten sich die Eisbären auswärts gegen das Future Team des KAC mit 9:1 durch. Eine Woche zuvor hatten sie in Gröden mit demselben Ergebnis gewonnen. Da die Wipptal Broncos zeitgleich ihre erste Niederlage einstecken mussten, übernahm Zell am See auch die Tabellenführung.

Drei Powerplaytreffer in Folge

Dass die Eisbären ihre Stärke nicht nur vom frenetischen Heimpublikum schöpfen, zeigten sie beim vierten Sieg im vierten Auswärtsspiel in Folge auf beeindruckende Weise − auch wenn zahlreiche eigene Fans die Reise nach Klagenfurt auf sich genommen hatten und dafür mit einem Torfeuerwerk belohnt wurde. Daniel Ban, Max Egger (mit seinem ersten Saisontreffer) und Tyler Cuma sorgten für eine erste 3:0-Pausenführung. Im zweiten Drittel trugen sich auch Clemens Paulweber und Christian Jennes in die Schützenliste ein. Den finalen Torreigen eröffnete Capitals-Kooperationsspieler Leon Widhalm. Adis Alagic, erneut Jennes und Tomi Wilenius legten mit drei Powerplaytreffern hintereinander nach. 13 Sekunden vor Schluss gelang dem KAC noch der Ehrentreffer, der Max Zimmermanns zweites Saisonshutout verhinderte.

"Ruhig und kontrolliert"

"Wir haben im Vorfeld natürlich gewusst, dass sie ein sehr junges Team haben. Sie sind läuferisch sehr stark, kommen mit einem starken Vorcheck, sind aber natürlich nicht so erfahren wie wir", erklärte Doppeltorschütze Jennes nach dem Spiel. "Wir haben uns vorgenommen, ruhig zu spielen, kontrolliert zu spielen und das Spiel in unserer Hand zu lassen. Wie der Spielstand zeigt, ist uns das über 60 Minuten gut gelungen."

Juniors siegten nach Rückstand

Die Red Bull Juniors feierten einen 2:1-Heimsieg nach Verlängerung über die Steel Wings Linz. Nach frühem 0:1-Rückstand gelang Daniel Assavolyuk im Schlussdrittel noch der Ausgleich. In der Overtime sorgte Jesse Helander für die Entscheidung zugunsten der Jungbullen.