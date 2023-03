Zeller Eisbären: "Es war eine gute Saison mit bitterem Ende"

Zu früh ging es für den EKZ in die Sommerpause. Das Aus in den Pre-Play-offs schmerzt. Doch es bleiben auch viele positive Eindrücke.

Die Fans verabschiedeten die Eisbären unter Applaus. Rund 1750 kamen im Schnitt zu den Heimspielen. Damit sind die Zeller beim Publikumszuspruch mit großem Abstand der Spitzenreiter in der AHL.

So schnell kann's gehen und die Saison ist Geschichte. Am Samstag verloren die Eisbären das Entscheidungsspiel in der Best-of-3-Serie gegen Lustenau vor eigenem Publikum mit 2:4 - und es heißt: Sommerpause statt Viertelfinale.

Als die PN am Montagnachmittag Geschäftsführer Patrick Schwarz erreichten, saß die Enttäuschung noch immer tief. "Wir waren in fast allen Statistiken überlegen, nur nicht bei den Toren. Durch unsere mangelhafte Chancenauswertung haben wir uns selbst geschlagen, das schmerzt besonders." Nichtsdestotrotz wurde die Mannschaft nach der ...