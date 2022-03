Zeller Eisbären stehen im AHL-Viertelfinale

Der EK Zell am See hat den Sack zugemacht: Im Pre-Playoff der Alps Hockey League besiegten die Eisbären am Donnerstag die Red Bull Juniors vor eigenem Publikum mit 4:3 (0:1, 3:2, 1:0).

SN/gepa pictures Jubel bei den Zellern.

Die Pingzauer stellten damit in der best-of-three-Serie auf 2:0 und stehen im Viertelfinale. Das erste Finalspiel hatte das Team von Headcoach Martin Ekrt mit 6:5 für sich entschieden. Ein 0:2 durch Thomas Heigls Blitztreffer jeweils zum Drittelstart brachte Zell nicht aus dem Konzept. Philipp Kreuzer, Clemens Paulweber und Henrik Neubauer (2) sorgten für die Wende und ließen die Fans jubeln. Viertelfinalgegner ist Acroni Jesenice.