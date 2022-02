Zum Jubiläum wurde Magerkost serviert

Sein 800. Ligaspiel wird Thomas Raffl nicht in bester Erinnerung bleiben: Gegen Laibach gab es ein nicht einmal unverdientes 2:3.

Das erste Heimspiel nach Aufhebung der Zuschauerbeschränkung fühlte sich zumindest akustisch gut an − auch wenn der Weg zurück zur Normalität noch ein längerer wird: Denn nur 1200 Zuseher konnten sich für einen Besuch in der Halle erwärmen − ob es an der anerzogenen Enthaltsamkeit oder am Gegner lag, ist die Frage. Mit dem wieder an der Bande stehenden Trainer Matt McIlvane (Peter Schneider und seit Samstag auch Vincent LoVerde fehlten nach positiven Tests) gab es am Ende eine bittere wie verdiente 2:3-Niederlage. "Manchmal gewinnt man ein Spiel, manchmal verliert man. Es waren Kleinigkeiten, die den Unterschied ausgemacht haben", so der Coach.

Das scheint die neue Salzburger Normalität zu sein: ein starker Start mit tollen Spielzügen, eine frühe Führung (diesmal durch Baltram) und viele Chancen, die man fast fahrlässig vergeben hat. Der Sonntag sehr spielfreudige Tim Harnisch hat dabei nur die Querlatte getroffen (9.). Danach kam es wie so oft in den letzten Wochen: Die Partie kippte, der Gegner kam zum Ausgleich (wobei sich da die Salzburger Verteidigung gar einfach düpieren ließ) und von da an war Sand im Getriebe der Salzburger.

Das zweite Drittel gehörte fast ausschließlich den Gästen, die den Gastgebern mit einem ganz frechen und perfekt umgesetzten Powerplay das Leben schwer gemacht haben. Keeper Atte Tolvanen hatte bei seinem Comeback nach sechswöchiger Verletzungspause alle Hände und Schoner voll zu tun. Mit einem Doppelschlag binnen 68 Sekunden belohnte sich Laibach im Finish. TJ Brennans Anschlusstor 56 Sekunden vor dem Ende kam zu spät.

Chancen, es besser zu machen, haben die Salzburger in dieser Woche jedenfalls reichlich: Nach dem Auswärtsspiel am Dienstag in Dornbirn geht es am Mittwoch mit dem Nachtrag in Bozen weiter, am Freitag gastiert Linz in Salzburg. Es war übrigens das 800. Ligaspiel für Thomas Raffl, kurz nachdem er mit seinem 500. Scorerpunkt im Spiel gegen Dornbirn schon einen anderen Meilenstein in der Liga gesetzt hatte. In der Liga-Geschichte haben es nur zwölf Akteure geschafft, mehr Spiele als Thomas Raffl zu absolvieren, Rekordhalter ist Thomas Koch (KAC) mit über 1140 Partien.