Zwei Doppelpacks bei 7:0-Schützenfest der Eisbullen

Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im ersten Saisonduell mit Laibach klar durch.

Mit einem 7:0-Heimsieg hat sich der EC Red Salzburg am Mittwoch in der ICE Hockey League in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. Ali Wukovits und Chay Genoway trafen im ersten Saisonduell mit Laibach jeweils doppelt.

Nach einem Schützenfest sah es zu Beginn des Spiels aber nicht aus. Vielmehr ließen die vielen vergebenen Chancen der Red Bulls eine Wiederholung der Graz-Partie befürchten. Denn mit einem Konter in Unterzahl, den Atte Tolvanen parierte, zeigte auch Laibach früh seine Gefährlichkeit. Mit dem zehnten Salzburger Schuss war der Bann dann aber gebrochen. Wukovits hämmerte den Puck im Powerplay mit aller Gewalt in die Maschen.

Der große Eisbrecher war auch dieser Treffer nicht. Die Eisbullen vergaben weiterhin reihenweise Großchancen − bis Wukovits erneut den Hammer auspackte und die 2:0-Pausenführung fixierte.

Dass es auch spielerischer funktionieren kann, bewies im zweiten Drittel Chay Genoway, der eine schöne Kombination mit Florian Baltram und Thomas Raffl mit dem 3:0 abschloss. Wenig später machte der Kanadier in Überzahl seinen Doppelpack perfekt und löste damit sogar kurz Peter Schneider als besten Salzburg-Torschützen ab. Der Routinier ließ das aber nicht lange auf sich sitzen und legte keine zwei Minuten später im nächsten Powerplay selbst seinen zehnten Saisontor nach. Benjamin Nissner machte vor der letzten Drittelpause das halbe Dutzend voll. Den Schlusspunkt zum 7:0 setzte noch Lucas Thaler im Konter nach perfekter Vorarbeit von Kapitän Raffl. "Es ist ein gutes Gefühl, wenn ein Spiel so endet. Da war vieles dabei, auf dem wir aufbauen können", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane.