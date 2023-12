Zwei Eishockey-Meilensteine mit Salzburg-Bezug

Man sollte es kaum glauben: Mehr als die Hälfte des Grunddurchgangs in der heimischen ICE Hockey League ist schon wieder gespielt. Auch wenn Salzburg Teil zwei mit einer 3:4-Niederlage (samt Premierentor von Paul Stapelfeldt) in Villach begonnen hat, so bleibt man doch Tabellenführer. Bei dem Spiel in Villach gab es zwei Meilensteine zu feiern, die beide auch einen Salzburg-Bezug haben. Zum einen gelang dem Ex-Salzburger John Hughes im Trikot der Adler und vor den Augen seiner Salzburger Frau Michaela und seiner aus Kanada angereisten Mutter Debbie beim 2:0 der 1000. Scorerpunkt - das haben im heimischen Eishockey nur drei Spieler zuvor geschafft: Thomas Koch, Rick Nasheim und Greg Holst. Rekordmann ist Koch mit 1043 Punkten. JP Lamoureux ist mit dem 600. Ligaspiel Rekordspieler unter den Torleuten.

Für Salzburg geht es erst Sonntag gegen Innsbruck (15 Uhr) weiter, weswegen die Woche mit zwei freien Tagen startet. Erst Mittwoch ist man wieder am Eis. Gegen Innsbruck wird Matthias Trattnigs Nummer 51 unter das Hallendach gehängt, Drake Rymshas Debüt ist mangels Arbeitsbewilligung noch fraglich.