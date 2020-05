2. Liga erarbeitete Plan für Saison-Fortsetzung

Die 2. Fußball-Liga hat am Montagabend in einer Arbeitsgruppe einen Plan für die Fortsetzung der Saison erarbeitet. Laut APA-Informationen wird davon ausgegangen, dass im Idealfall um den 15. Mai herum mit dem Mannschaftstraining begonnen werden kann und die Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang Juni erfolgt. Als wahrscheinlicheres Szenario gilt allerdings ein Liga-Neustart am 26. Juni.

Die 2. Liga könnte den Spielbetrieb Ende Juni wieder aufnehmen