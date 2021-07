Als neuer, aber in Salzburg altbekannter Langzeit-Bulle hat der 45-Jährige das Kommando beim FC Liefering. In seiner Mannschaft, die in Kapfenberg in die Saison startet, ist kein Spieler älter als 20.

SN/gepa pictures/ thomas bachun René Aufhauser startet mit dem FC Liefering in die Saison.