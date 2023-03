4:0 gegen Amstetten - FC Liefering kommt in Fahrt: "Agieren viel reifer"

Die Salzburger arbeiten sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem nächsten Sieg nach oben.

Der FC Liefering hat auch das zweite Meisterschaftsduell im Frühjahr ohne Gegentreffer gewonnen. Nach dem 2:0-Auftakterfolg bei der Vienna fertigten die Jungbullen, die im Herbst in der 2. Fußball-Bundesliga enttäuscht hatten, am Sonntag in der Red-Bull-Arena Amstetten mit 4:0 ab. Nach drei Aluminiumtreffern in der ersten Halbzeit belohnten sich die Hausherren kurz nach dem Seitenwechsel. Oumar Diakité traf via Innenstange. Karim Konaté erhöhte nach einer Stunde per Kopf. In den Schlussminuten fixierten Diakité per Strafstoß und Elias Havel nach einem Tormannfehler den Endstand. "Ein hochverdienter Sieg. Nach dem 1:0 sind wir richtig in Fahrt gekommen", sagt Trainer Fabio Ingolitsch. Seine Mannschaft verbessert sich auf den neunten Rang. "Wir haben über den Winter einen guten Schritt nach vorne gemacht, agieren viel reifer als Team."