Aufhauser als Trainer des FC Liefering bestätigt

Der bisherige Co-Trainer von Red Bull Salzburg betreut künftig die aufstrebenden Jungbullen.

Wie in den SN in der Vorwoche angekündigt, wird René Aufhauser neuer Cheftrainer des FC Liefering. Der 44-jährige Steirer übernimmt den Posten von Matthias Jaissle, der ab Saisonbeginn 2020/21 Trainer bei Red Bull Salzburg wird.

Aufhauser bestritt als Aktiver 423 Bundesligaspiele und erzielte 63 Tore. Fünf Mal stemmte der Verteidiger die Meisterschale in die Höhe (Austria Salzburg, GAK, drei Mal Red Bull Salzburg), zwei Mal war er Pokalsieger mit dem GAK. Er bestritt 58 Länderspiele und war EURO-Teilnehmer 2008.

Seine aktive Laufbahn beendete er 2014 beim FC Liefering, mit dem er im Jahr davor in die 2. Liga aufgestiegen war. Bei den Jungbullen startete Aufhauser als Assistent von Peter Zeidler auch seine Trainerkarriere. Seit 2015 diente er unter Marco Rose, Oscar Garcia und Jesse Marsch als Co-Trainer. Zu fünf Pokalsiegen und demnächst sechs Meistertiteln trug er in dieser Zeit bei.



Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Rene Aufhauser hat beim FC Red Bull Salzburg schon eine lange und sehr erfolgreiche Karriere hinter sich und war als Spieler wie auch als Co-Trainer eine wichtige Stütze und eine große Persönlichkeit. Deshalb möchte ich mich bei Rene für seine tolle und immer loyale Arbeit in den letzten fünfeinhalb Jahren bei uns recht herzlich bedanken und wünsche ihm bei seiner ersten Aufgabe als Cheftrainer alles Gute."

Rene Aufhauser erklärte: "Mit meinem Wechsel zum FC Liefering verlasse ich ein tolles Team und tolle Kollegen, mit denen ich in den letzten fünf Jahren Großartiges erlebt habe. Ich habe dabei von so vielen Leuten lernen können, was mir jetzt sicherlich zugutekommen wird. Gleichzeitig ist die Vorfreude auf meine neuen Aufgaben und die größere Verantwortung schon jetzt riesengroß. Bevor es damit losgeht, haben wir aber mit dem FC Red Bull Salzburg noch eine letzte große Aufgabe zu erledigen."