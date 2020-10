Austria Klagenfurt schoss sich an Tabellenspitze der 2. Liga

Austria Klagenfurt hat am Sonntag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga übernommen. Die Kärntner fertigten den FAC mit 5:0 (1:0) ab und lösten den punktgleichen FC Liefering auf Platz eins ab. Markus Rusek brachte die Austria, die in der abgelaufenen Saison nur knapp den Aufstieg verpasst hatte, früh in Führung (9.). Nach der Pause legten Oliver Markoutz (55., 83.), Kosmas Gezos (80.) und McMoordy Huther (91.) nach.

SN/APA (AFP)/TOBIAS SCHWARZ Klagenfurter bezwangen den FAC mit 5:0