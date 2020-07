"Baumi" warnt vor Ex-Club

In der Sonntagsmatinee geht es im Innviertel um ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

2011 feierte Gerald Baumgartner als Trainer der Red Bull Juniors den Regionalliga-Meistertitel. Damals durfte er mit den Jungbullen noch nicht in die 2. Liga, heuer ist der Aufstieg in die Bundesliga ein Muss für "Baumi". Und so wird das Duell gegen den FC Liefering am Sonntag (10.30 Uhr, live auf laola1.at) alles andere als ein geruhsames Frühstück.

Die Jungbullen von Trainer Bo Svensson sind zuletzt richtig in Fahrt gekommen. Der erste Auswärtssieg in Ried ist fällig. Die Innviertler sind gewarnt: "Liefering ist eine junge, sehr schnelle Mannschaft, die auch spielerisch zu überzeugen weiß", sagt Gerald Baumgartner.

In Liefering dreht sich unterdessen schon das Personalkarussel. Keine Zukunft mehr hat Abdourahmane Barry. Der Vertrag des 20 Jahre alten französischen Innenverteidigers wurde nicht verlängert.

Quelle: SN