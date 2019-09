BW Linz stürmte mit Derby-Kantersieg auf Rang 2 der 2. Liga

BW Linz hat sich in der 2. Fußball-Liga mit einem Kantersieg im Oberösterreich-Derby auf Rang zwei vorgeschoben. Die Blau-Weißen deklassierten am Sonntagvormittag den FC Juniors OÖ, Kooperationsclub des LASK, mit 5:0 (2:0) und liegen nun vor dem punktegleichen GAK und zwei Zähler hinter Tabellenführer Austria Klagenfurt.

Das Prestigeduell lief von Beginn weg für die Gastmannschaft. Philipp Pomer (13.) und Lukas Tursch (19.) brachten Blau-Weiß in Führung, in der 30. Minute schwächten sich die Juniors mit einer Roten Karte für Andres Andrade nach einem Foul selbst. Oliver Filip (55.), Martin Kreuzriegler (64.) und Aleksandar Kostic (86.) machten das Debakel perfekt. Im Finish musste auch noch Juniors-Torhüter Tobias Lawal mit Rot vom Feld (87.), Mittelfeldspieler Fabian Benko hütete in den Schlussminuten das Tor.

Quelle: APA