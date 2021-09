BW Linz und Wacker nach Erfolgen in 2. Liga ganz vorne dran

Blau Weiß Linz und Wacker Innsbruck sind in der 2. Fußball-Liga bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Austria Lustenau herangerückt. Die Oberösterreicher gewannen den Schlager der 7. Runde gegen den GAK am Freitagabend knapp mit 1:0, die Tiroler kletterten in der Tabelle dank eines verdienten 3:1-Siegs beim FAC auf Rang drei. Die Lustenauer können den Vorsprung am Samstag wieder ausbauen, sind da zu Hause gegen Amstetten im Einsatz.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Ronivaldo glänzte als Doppel-Torschütze