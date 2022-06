Der Star beim FC Liefering ist Co-Trainer Zlatko Junuzovic

Die vergangene Saison beendete der FC Liefering in der zweiten Bundesliga auf Platz sechs. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren konnte das Farmteam von Serienmeister Red Bull Salzburg am Ende der Saison an der Spitze nicht mitmischen. Trainer Rene Aufhauser, der mit einer Mischung aus Spielern von Liefering und des Teams der U-18-Akademie sensationell das Finale in der Youth League erreichte, beendete seine Tätigkeit als Chefcoach. Der ehemalige Nationalspieler, der bei den Jungbullen viele Talente weiter entwickelt hat, sucht eine ...